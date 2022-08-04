Украинские солдаты обстреляли посёлок Климово в Брянской области России
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле украинской стороной российского села Климово.
В четверг, 4 августа 2022 года, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в своём Telegram-канале сообщил об очередном открытии огня украинской стороной по российскому посёлку Климово.
Богомаз уточнил, что в настоящее время на место происшествия прибыли компетентные органы для выяснения всех обстоятельств случившегося. По предварительной информации жертв и пострадавших среди мирного населения посёлка Климово в Брянской области нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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