В США объявили введение чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Министерство здравоохранения США объявили введение чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваемости оспой обезьян.

В четверг, 4 августа 2022 года, глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра в ходе брифинга объявил о введении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения по причине роста выявленных случаев заболевания оспой обезьян.

Бесерра уточнил, что в настоящее время на территории Соединённых Штатов Америке выявлено шесть тысяч шестьсот подтверждённых заболевания вирусной инфекцией оспы обезьян.