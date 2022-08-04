В США объявили введение чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
Министерство здравоохранения США объявили введение чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваемости оспой обезьян.
В четверг, 4 августа 2022 года, глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра в ходе брифинга объявил о введении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения по причине роста выявленных случаев заболевания оспой обезьян.
Бесерра уточнил, что в настоящее время на территории Соединённых Штатов Америке выявлено шесть тысяч шестьсот подтверждённых заболевания вирусной инфекцией оспы обезьян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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