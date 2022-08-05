Британская газета Express и Bloomberg сообщают, что Евросоюз начинает постепенно сворачивать санкции в отношении России.

Евросоюз добавил исключения, которые позволяют странам, не входящим в блок, работать с подсанкционными российскими организациями.

Речь идет о банках и государственных компаниях, например, «Роснефти». Согласно отчету Bloomberg, эти исключения предназначены для организаций, которые считаются необходимыми для поставок продуктов питания, сельскохозяйственных товаров и нефти в третьи страны за пределами ЕС.

В пресс-релизе Совета Европы говорится, что ЕС стремится избегать любых мер, которые могут привести к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире.

Фактически все это сводится к признанию того, что санкции против России не работают должным образом и вместо этого наносят ущерб или угрожают причинить ущерб третьим сторонам, не вовлеченным в украинский конфликт.

В то время как ЕС корректирует свои санкции, чтобы разрешить торговать большим количеством российской нефти, чтобы избежать очередного скачка цен на нефть, Великобритания не может решиться на присоединение к запрету на страхование нефти для судов РФ.

США, в отличие от ЕС и его эмбарго, выбрали альтернативный способ сокращения доходов России от нефти: ограничение цен. Великобритания, Канада, Германия, Япония, Франция и Италия согласились придерживаться этого ограничения.

Однако, судя по последним новостям из лагеря G7, ограничение не продвигается вперед, как планировалось.

Евросоюз будет опасаться причинения непреднамеренного ущерба странам, не вовлеченным в украинский конфликт, обеспечив беспрепятственный доступ к ним российской нефти. И тогда нефтепродукты из российской нефти отправятся обратно в ЕС.