В ЮАР впервые установили связь между смертью человека и вакциной от COVID-19

Регулятор здравоохранения Южной Африки сообщил в четверг о причинно-следственной связи между смертью человека и вакциной Johnson & Johnson (J&J) против COVID-19.

Вскоре после введения этой вакцины у пациента развился синдром Гийена-Барре, редкое неврологическое расстройство. Он был подключен к ИВЛ, но впоследствии умер.

Профессор Ханнели Мейер сообщает, что никаких других причин возникновения данного синдрома обнаружить не удалось.

В июле прошлого года власти США добавили предупреждение в информационный бюллетень о вакцине J&J, в котором говорится, что данные свидетельствуют о повышенном риске синдрома в течение шести недель после вакцинации.

J&J заявила, что во время предупреждения США она вела переговоры с регулирующими органами, и частота зарегистрированных случаев синдрома у получателей вакцины лишь немного превышала фоновый уровень.

Исполнительный директор Южноафриканского органа по регулированию товаров медицинского назначения Боитумело Семете-Макокотлела сообщил журналистам, что польза от вакцинации по-прежнему намного превышает риск.

По его словам, было введено около 9 млн доз данной вакцины, и только в одном случае установлена ее связь с синдромом.

В настоящее время в Южной Африке полностью вакцинировано около 46% взрослого населения, составляющего 40 млн человек.