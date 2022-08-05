Новый раунд переговоров показал, что ядерная сделка с Ираном под угрозой

Дипломаты Евросоюза в ходе последних переговоров в Вене сообщили, что пропасть, разделяющая Иран и США, со временем расширилась.

По словам двух официальных лиц ЕС, знакомых с переговорами, которые возобновились в австрийской столице 4 августа, в последние месяцы возникли как минимум два новых вопроса, связанных с ядерной программой.

В результате список препятствий, которые необходимо преодолеть, увеличился до шести или семи.

По словам дипломатов, оставшиеся препятствия технически могут быть устранены в течение 72 часов. Однако для этого потребуются политические решения на высоком уровне как в Тегеране, так и в Вашингтоне.

Неутешительный прогноз предполагает, что перспективы сделки, которая могла бы ослабить глобальный энергетический кризис, ограничены.

Но европейские дипломаты говорят, что есть шанс успешного завершения переговоров. Иран уступил прежним требованиям, чтобы США сняли санкции с его Корпуса стражей исламской революции, а также настаивал на том, чтобы США гарантировали, что они больше не нарушат соглашение.

ЕС уже 15-й месяц выступает посредником в переговорах между специальным посланником США Робертом Малли и его иранским коллегой Али Багери Кани.

Тегеран отказался участвовать в прямых переговорах с тех пор, как администрация Трампа четыре года назад разорвала соглашение и вновь ввела санкции в отношении Ирана.