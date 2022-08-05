Тайвань обвиняет Китай и Россию в массовых кибератаках после визита Пелоси

Тайваньские власти заявляют о беспрецедентном количестве кибератак на правительственные веб-сайты, принадлежащие канцелярии президента, министерствам иностранных дел и обороны.

Хакеры атаковали также инфраструктуру, например, экраны на вокзалах и в магазинах. На них появились негативные комментарии по поводу визита Пелоси.

Тайбэй прямо не возложил вину за атаки на правительство Китая, но заявил, что атаки на правительственные веб-сайты, которые парализовали их работу, происходили с адресов в Китае и России.

В заявлении говорится, что фирмы, чьи дисплеи были задействоване, использовали китайское программное обеспечение, которое могло содержать троянские программы.

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан заявила, что объем кибератак на тайваньские правительственные учреждения во вторник, до и во время прибытия Пелоси, превысил 15 000 гигабит, что в 23 раза больше предыдущего дневного рекорда.

Ло Пин-чэн, представитель кабинета министров Тайваня, заявил в среду, что правительство усилило меры безопасности в ключевой инфраструктуре, включая электростанции и аэропорты, и повысило уровень кибербезопасности в государственных учреждениях.

Исследовательская организация по кибербезопасности заявила, что атаки на тайваньские правительственные веб-сайты перед визитом Пелоси, вероятно, были инициированы китайскими хакерами-активистами, а не китайским правительством.

Хакерская группа APT 27, которую западные власти обвиняют в том, что она спонсируется китайским государством, взяла на себя ответственность за кибератаки на Тайвань 3 августа.