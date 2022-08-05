Как заявил глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, разработка нового коронавируса велась в институте им. Хопкинса.

По его словам в указанном заведении накануне пандемии коронавируса проводились учения «Ивент-201», на них были отработаны действия в условиях эпидемии неизвестного коронавируса.

«… на базе американского института им. Хопкинса прошли учения „Ивент-201“, в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который по легенде учения был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — свиней», - отметил Кириллов.

По его словам эти эксперименты привели к пандемическому распространению вируса испанского гриппа, который унес жизни миллионов человек.

Также Минобороны РФ стало известно, что компания «Лабиринт Украина», которая была подрядной организацией USAID,под видом участия в проектах по изучению африканской чумы свиней (АЧС) на Украине, проводила эксперименты над неизвестными вирусами и препаратами.