В Минобороны России нашли доказательства разработки нового коронавируса в США

Как заявил глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, разработка нового коронавируса велась в институте им. Хопкинса.

По его словам в указанном заведении накануне пандемии коронавируса проводились учения «Ивент-201», на них были отработаны действия в условиях эпидемии неизвестного коронавируса.

«… на базе американского института им. Хопкинса прошли учения „Ивент-201“, в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который по легенде учения был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — свиней», - отметил Кириллов.

По его словам эти эксперименты привели к  пандемическому распространению вируса испанского гриппа, который унес жизни миллионов человек.

Также Минобороны РФ стало известно, что компания «Лабиринт Украина», которая была подрядной организацией USAID,под видом участия в проектах по изучению африканской чумы свиней (АЧС) на Украине, проводила эксперименты над неизвестными вирусами и препаратами.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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