В Минобороны России нашли доказательства разработки нового коронавируса в США
Как заявил глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, разработка нового коронавируса велась в институте им. Хопкинса.
По его словам в указанном заведении накануне пандемии коронавируса проводились учения «Ивент-201», на них были отработаны действия в условиях эпидемии неизвестного коронавируса.
«… на базе американского института им. Хопкинса прошли учения „Ивент-201“, в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который по легенде учения был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — свиней», - отметил Кириллов.
По его словам эти эксперименты привели к пандемическому распространению вируса испанского гриппа, который унес жизни миллионов человек.
Также Минобороны РФ стало известно, что компания «Лабиринт Украина», которая была подрядной организацией USAID,под видом участия в проектах по изучению африканской чумы свиней (АЧС) на Украине, проводила эксперименты над неизвестными вирусами и препаратами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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