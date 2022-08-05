Пугачева не может получить барокамеру, купленную в России за 3 миллиона

Певица с мужем Галкиным почти полгода назад уехали из страны, она объясняла это желанием поправить здоровье.

После отъезда 73-летней Аллы Пугачевой из России ее не раз подвергали критике. Тем, кто обвинял певицу в предательстве Родины, звезда поясняла, что цель отъезда - отдохнуть на каникулах и подлечиться.

Судя по всему, Примадонна на самом деле активно занимается вопросами здоровья. В частности, несколько месяцев назад исполнительница сделала заказ в российском спецмагазине медицинской техники.

«Алла Борисовна купила гипербарическую барокамеру стоимостью 3 миллиона рублей и оплатила доставку в Израиль, — цитирует СтарХит слова представителей компании-производителя. — Это огромная капсула, которая весит 200 килограммов. Под действием особого давления клетки в ней усваивают кислород в разы быстрее, чем обычно. Сеансы в аппарате снижают риск многих болезней, снимают стресс и усталость, способствуют укреплению иммунитета, улучшают психоэмоциональное состояние, работу органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы».

Но в Израиле не встретили груз в аэропорту, затем потребовалось дополнительное соглашение сторон. А позже Пугачева вообще перебралась в Латвию.

«В договоре в графе «заказчик» указана сама Алла Борисовна, потому именно она должна лично принять барокамеру. Но в определенный момент стало понятно, что с международной доставкой есть проблемы, и ее менеджер просто перестала брать трубки», — пояснил сотрудник компании.

Почему певица не купила такое оборудование в самом Израиле? Скорее всего, хотела сэкономить.

«В других странах камера стоила бы минимум в два раза дороже, к тому же была бы без русского языка и поддержки», - отметил представитель компании, добавив, что барокамера уже вернулась на склад, где будет ждать свою владелицу.