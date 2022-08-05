Байден в третий раз сдал положительный тест на COVID-19
Джо Байден снова дал положительный результат на Covid-19, но чувствует себя «очень хорошо», сообщил его врач Кевин О’Коннор. Однако он добавил, что президент США останется в изоляции.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент будет оставаться в изоляции до тех пор, пока его тесты не будут отрицательными.
Она сказала, что именно о О'Коннор должен решить, потребуются ли еще два отрицательных теста, чтобы завершить изоляцию Байдена.
79-летний Байден впервые сдал положительный результат на Covid 21 июля. Жан-Пьер сообщил тогда, что "у него очень легкие симптомы болезни".
Президент прекратил изоляцию в среду на прошлой неделе. В субботу он снова сдал тест с положительным результатом. О'Коннор пояснил, что иногда это происходит у небольшого процента пациентов, принимающих противовирусный препарат Паксловид.
Опубликовано: Николай Скира
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