Глава МИД России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что военные США воюют на Украине.

Министр иностранных дел Сергей Лавров РФ 5 августа по время мероприятия по линии АСЕАН обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену.

Он сказал, что военные из штатов принимают непосредственное участие в российско-украинском конфликте на Украине.

Страны Восточноазиатского саммита проводят неделю АСЕАН в Камбодже. Лавров сказал, что не почувствовал желания у Блинкена обсуждать вопрос обмена заключенными.

Руководитель МИД России сказал, что на заседании министров иностранных дел велось обсуждение Украины.

Лавров отметил, что американские коллеги и их союзники ничего нового не сказали. Министр РФ сказал им о подрывной деятельности и провокациях, которые они организовали.