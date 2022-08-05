Лукашенко пообещал накормить и людей, и животных

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил возможности белорусского сельского хозяйства на фоне продовольственного кризиса.

В пятницу, 5 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Витебскую область заявил, что невзирая на мировой продовольственный кризис, внутренний рынок страны будет обеспечен всей необходимой продукцией «и для людей, и для животных».

Лукашенко также отметил, что дефицит продовольствия на мировом рынке открывает для Беларуси новые возможность для наращивания экспорта белорусской продукции в зарубежные страны, что в конечном счёте приведёт к росту экономики.