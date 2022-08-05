МИД Китая введет санкции против Пелоси и ее семьи
Министерство иностранных дел КНР пообещало принять рестрикции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
МИД КНР 5 августа опубликовал заявление, в котором пообещал принять санкции против главы нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси и ее близких родственников.
Причиной называется провокационный визит Пелоси на Тайвань. В сообщении отмечается, что она прилетела в Тайбэй невзирая на заявления о недопустимости этого с китайской стороны.
Этим она грубо вмешалась во внутренние дела государства и сделала удар по независимости КНР.
Ее обвинили в нарушении принципа «одного Китая», нарушение баланса в регионе.
В связи с этим Китай принял решение наложить санкции на американскую чиновницу и ее родственников.
Ранее стало известно, что восемь депутатов из немецкого бундестага планируют посетить Тайвань в конце октября в этом году.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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