МИД Китая введет санкции против Пелоси и ее семьи

Министерство иностранных дел КНР пообещало принять рестрикции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

МИД КНР 5 августа опубликовал заявление, в котором пообещал принять санкции против главы нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси и ее близких родственников.

Причиной называется провокационный визит Пелоси на Тайвань. В сообщении отмечается, что она прилетела в Тайбэй невзирая на заявления о недопустимости этого с китайской стороны.

Этим она грубо вмешалась во внутренние дела государства и сделала удар по независимости КНР.

Ее обвинили в нарушении принципа «одного Китая», нарушение баланса в регионе.

В связи с этим Китай принял решение наложить санкции на американскую чиновницу и ее родственников.

Ранее стало известно, что восемь депутатов из немецкого бундестага планируют посетить Тайвань в конце октября в этом году.