Командование ВСУ в Харьковской области заселило наёмников в жилые дома, выгнав людей
Министерство обороны России сообщает, что солдаты ВСУ в Харьковской области насильно выселяет людей из их домов, заселяя туда иностранных наёмников.
5 августа Министерство обороны России провело новый брифинг, в ходе которого сообщило, что командование вооружённых сил Украины насильно выселяет мирных жителей из домов в городах Шестаково и Верхний Салтов Харьковской области. Далее ВСУ заселяют в дома мирных граждан иностранных наёмников, сообщают в Минобороны РФ.
По данным Министерства обороны России, мирные жители Харьковской области не согласны с таким решением ВСУ и устроили протест, однако иностранные наёмники открыли огонь по митингующим, ранив девять человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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