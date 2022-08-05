Командование ВСУ в Харьковской области заселило наёмников в жилые дома, выгнав людей

Министерство обороны России сообщает, что солдаты ВСУ в Харьковской области насильно выселяет людей из их домов, заселяя туда иностранных наёмников.

5 августа Министерство обороны России провело новый брифинг, в ходе которого сообщило, что командование вооружённых сил Украины насильно выселяет мирных жителей из домов в городах Шестаково и Верхний Салтов Харьковской области. Далее ВСУ заселяют в дома мирных граждан иностранных наёмников, сообщают в Минобороны РФ.

По данным Министерства обороны России, мирные жители Харьковской области не согласны с таким решением ВСУ и устроили протест, однако иностранные наёмники открыли огонь по митингующим, ранив девять человек.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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