Семья взявшего интервью у Лукашенко мальчика из Латвии переехала в Витебск
Александр Лукашенко распорядился предоставить гражданство Беларуси семье мальчика из Латвии, который брал интервью у белорусского президента.
5 августа стало известно, что гражданин Латвии Илья Кароза, который взял интервью у Александра Лукашенко на "Славянском Базаре", переехал в Витебск вместе со своей семьёй. Также Александр Лукашенко распорядился наделить семью Карозы белорусским гражданством и помочь с трудоустройством его маме.
Напомним, что после того, как Илья Кароза взял интервью у Лукашенко на "Славянском Базаре" в Витебске спецслужбы Латвии обвинили подростка в работе на Беларусь и антигосударственных действиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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