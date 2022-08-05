Семья взявшего интервью у Лукашенко мальчика из Латвии переехала в Витебск

Александр Лукашенко распорядился предоставить гражданство Беларуси семье мальчика из Латвии, который брал интервью у белорусского президента.

5 августа стало известно, что гражданин Латвии Илья Кароза, который взял интервью у Александра Лукашенко на "Славянском Базаре", переехал в Витебск вместе со своей семьёй. Также Александр Лукашенко распорядился наделить семью Карозы белорусским гражданством и помочь с трудоустройством его маме.

Напомним, что после того, как Илья Кароза взял интервью у Лукашенко на "Славянском Базаре" в Витебске спецслужбы Латвии обвинили подростка в работе на Беларусь и антигосударственных действиях.