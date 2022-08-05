Папа римский встретился с главой внешних связей РПЦ

Папа римский Франциск принял в Ватикане главу отдела внешних связей русской православной церкви митрополита Антония.

Пресс-служба Ватикана распространила информацию о том, что папа римский Франциск принял на аудиенцию главу отдела внешних связей русской православной церкви московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. 

Встреча состоялась утром 5 августа. Детали встречи не разглашаются. Днем ранее митрополит Антоний провёл продолжительную беседу с секретарём Ватикана, архиепископом Полом Ричардом Галлахером. 

Как пояснили в пресс-службе Московского патриархата, речь в разговоре шла об отношениях Русской православной и Католической церквей. Других подробностей не приводилось. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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