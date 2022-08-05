Сергей Шнуров посетил Луганскую Народную Республику

ВГА города Стаханова сообщила о визите российского певца Сергея Шнурова в ЛНР.

В пятницу, 5 августа 2022 года, военно-гражданская администрация Стаханова заявила, что певец Сергей Шнуров вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным и актёром Георгием Белоневом посетили город Ирмино Стахановского горсовета.

Представители ВГА Стаханова в своём Telegram-канале уточнили, что Шнуров, Пригожин и Белонев посетили во время своей поездки в ЛНР Ирминский музей истории города и Стахановского движения.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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