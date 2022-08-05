Силы России, ЛНР и ДНР ведут бои в городской черте Артемовска

Вооруженные силы России и Народные милиции ДНР и ЛНР ведут бои на территории города Артемовск.

Штаб территориальной обороны ДНР 5 августа сообщил в своем Telegram-канале, что в городской черте Артемовска начались бои.

Сообщается, что войска России, ЛНР и ДНР заняли 266 населенных пунктов, в том числе Гладосово.

За последние трое суток народным республикам и России удалось взять под свой контроль три сельских населенных пункта.

Недавно Министерство обороны России заявляло, что силы РФ и народных республик, наступая в направлениях Соледара, Авдеевки и Артемовска, вынудили три украинские бригады (54, 56 и 58) отступить.

Руководитель главного оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов сообщил, что 54, 56 и 58 бригады действительно отступили.