Силы России, ЛНР и ДНР ведут бои в городской черте Артемовска
Вооруженные силы России и Народные милиции ДНР и ЛНР ведут бои на территории города Артемовск.
Штаб территориальной обороны ДНР 5 августа сообщил в своем Telegram-канале, что в городской черте Артемовска начались бои.
Сообщается, что войска России, ЛНР и ДНР заняли 266 населенных пунктов, в том числе Гладосово.
За последние трое суток народным республикам и России удалось взять под свой контроль три сельских населенных пункта.
Недавно Министерство обороны России заявляло, что силы РФ и народных республик, наступая в направлениях Соледара, Авдеевки и Артемовска, вынудили три украинские бригады (54, 56 и 58) отступить.
Руководитель главного оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов сообщил, что 54, 56 и 58 бригады действительно отступили.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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