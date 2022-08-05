ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, есть повреждения

ВГА Энергодара сообщила об очередной атаке украинской стороной Запорожской АЭС, есть повреждения.

Вечером пятницы, 5 августа 2022 года, военно-гражданская администрация Энергодара в пресс-релизе заявила об очередном обстреле украинскими боевиками Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что результате артиллерийского удара повреждены две линии электропередач, что привело к риску нарушения нормального функционирования энергоблоков станции, возник небольшой пожар. В настоящее время предпринимаются экстренные меры для устранения последствий нападения ВСУ.