ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, есть повреждения
ВГА Энергодара сообщила об очередной атаке украинской стороной Запорожской АЭС, есть повреждения.
Вечером пятницы, 5 августа 2022 года, военно-гражданская администрация Энергодара в пресс-релизе заявила об очередном обстреле украинскими боевиками Запорожской атомной электростанции.
Отмечается, что результате артиллерийского удара повреждены две линии электропередач, что привело к риску нарушения нормального функционирования энергоблоков станции, возник небольшой пожар. В настоящее время предпринимаются экстренные меры для устранения последствий нападения ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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