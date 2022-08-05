Ургант отреагировал на предложение Прилепина уволить его с Первого канала в своём Телеграм-канале

Иван Ургант ответил на предложение членов Парламента во главе с Захаром Прилепина уволить его с Певого канала в свойственной шоумену манере.

На днях члены парламента во главе с известным в России писателем Захаром Прилепиным создали комиссию, дав ей говорящее название "Группа Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры", аббревиатура ГРАД.

Участники организации выдвинули требование уволить с Первого канала ведущих Ивана Урганта и Александра Васильева за их позицию против спецоперации Россиии в Украине.

Ургант не оставил без внимания инициативу общественных деятелей, прокомментировав ситуацию в своём Телеграме.

Аббревиатуру ГРАД звезда экрана счёл не в полной мере отражающей масштаб деятельности избранников народа. Иван настоятельно рекомендовал дать организации более ёмкое название такое, как "Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества".

Ведущий дал совет общественным деятелям также направить свои усилия на изъятие из продажи всех альбомов Пола Маккартни, кроме "Back in USSR".

Также шоумен обратил внимание, что структура должна иметь свою символику, предложив композицию, которую уместно было бы использовать как гимн.

В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова "Фантазер".

Ургант окрестил членов ГРАДа персонажами книг про Гарри Поттера и обратился с просьбой к британской писательнице Джоан Роулинг оказать влияние на своих сказочных героев-волшебников.