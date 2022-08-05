ВСУ второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
ВГА Энергодара сообщило о попадании снарядов ВСУ на промплощадку Запорожской АЭС.
В пятницу, 5 августа 2022 года, власти города Энергодара сообщили, что украинские военнослужащие второй раз за день открыли огонь по территории Запорожской атомной электростанции.
Представители военно-гражданской администрации Энергодара уточнили, что выпущенные украинской стороной попали на промплощадку ЗАЭС. На месте произошедшего работают компетентные органы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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