ВСУ второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС

ВГА Энергодара сообщило о попадании снарядов ВСУ на промплощадку Запорожской АЭС.

В пятницу, 5 августа 2022 года, власти города Энергодара сообщили, что украинские военнослужащие второй раз за день открыли огонь по территории Запорожской атомной электростанции.

Представители военно-гражданской администрации Энергодара уточнили, что выпущенные украинской стороной попали на промплощадку ЗАЭС. На месте произошедшего работают компетентные органы.