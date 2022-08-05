Лайма Вайкуле предала Россию: Украина это мой выбор

На концерте Лайма Вайкуле растянула флаг Украины и обозначила на чьей она стороне.

Для многих это возможно покажется предательством. Сначала Алла Борисовна Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным хоть и не высказывали своего мнения, но по поступкам ясно, на чьей они стороне, покинули пределы РФ и собираются покупать недвижимость в Калифорнии, а теперь и ее подруга Лайма Вайкуле высказала и показала на чьей она стороне.

После своего выступления Лайма Вайкуле растянула желто-голубой флаг под аплодисменты поклонников. Со сцены она полностью поддержала Украину, однако ее компания не присоединились к ее мнению, и не сказали, что уходят из России.

Ситуация действительно выходит странная, т.к. только за 2021 год выручка компании “Лайма-Люкс Рус”, в которой певица владеет 49% акций, составила 389 миллионов рублей.

Поэтому конечно, певица не желает уехать с насиженного места.

“Мы столкнулись с ситуацией, когда есть люди, заинтересованные в выводе этих денег из российской экономики”, – говорит экономист Василий Колташов.

Как известно у певицы в Риге своя фирма Laima Lux, который она делает совместно с Шаразом Мамедовым.