Лайма Вайкуле предала Россию: Украина это мой выбор
На концерте Лайма Вайкуле растянула флаг Украины и обозначила на чьей она стороне.
Для многих это возможно покажется предательством. Сначала Алла Борисовна Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным хоть и не высказывали своего мнения, но по поступкам ясно, на чьей они стороне, покинули пределы РФ и собираются покупать недвижимость в Калифорнии, а теперь и ее подруга Лайма Вайкуле высказала и показала на чьей она стороне.
После своего выступления Лайма Вайкуле растянула желто-голубой флаг под аплодисменты поклонников. Со сцены она полностью поддержала Украину, однако ее компания не присоединились к ее мнению, и не сказали, что уходят из России.
Ситуация действительно выходит странная, т.к. только за 2021 год выручка компании “Лайма-Люкс Рус”, в которой певица владеет 49% акций, составила 389 миллионов рублей.
Поэтому конечно, певица не желает уехать с насиженного места.
“Мы столкнулись с ситуацией, когда есть люди, заинтересованные в выводе этих денег из российской экономики”, – говорит экономист Василий Колташов.
Как известно у певицы в Риге своя фирма Laima Lux, который она делает совместно с Шаразом Мамедовым.
Опубликовано: Силивончик Алина
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