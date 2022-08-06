В Пентагоне объяснили, что на самом деле означает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Швеция и Финляндия, которые десятилетиями соблюдали военный нейтралитет, собираются вступить в НАТО. Это расширит границу Альянса с Россией и повысит боевую мощь организации.
По словам Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона и НАТО, вступление Швеции и Финляндии в НАТО принесет много пользы альянсу в военном отношении — в воздухе, на суше, на море и в области разведки.
Например, Финляндия имеет одну из самых мощных военно-воздушных сил в Европе. Таусенд отмечает, что страна использует F/A-18 с новейшими американскими боеприпасами и собирается купить новейший истребитель-невидимку пятого поколения F-35.
Швеция имеет в своем арсенале истребители Gripen. Это реактивные летательные аппараты, которые способны уничтожать самолеты СУ.
На земле Финляндия имеет одну из сильнейших артиллерийских сил в Европе, насчитывающую около 1500 различных артиллерийских систем. Он также поддерживает относительно большие и эффективные призывные и резервные силы.
Таунсенд уточняет, что Финляндия исторически демонстрирует высокое боевое мастерство при ведении военных действий в зимних условиях.
Во время учений в 2005 году шведская HSMS Gotland, небольшая дизельная подводная лодка с тихим двигателем Стирлинга, смогла незаметно подобраться и вывести из строя авианосец USS Ronald Reagan стоимостью 6,2 миллиарда долларов США.
Финляндия, граничащая с Россией, также предоставит НАТО дополнительные разведданные, которые могут оказаться критически важными в сценарии конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Российское телевидение рассказало, что Северная Корея предлагает РФ 100 000 добровольцев для отправки на Украину
Ведущий ток-шоу Игорь Коротченко в эфире Первого канала рассказал, что 100 000 северокорейских добровольцев готовы принять участие в российско-украинском конфликте на стороне РФ.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол
Иран открыто говорит о перспективах создания ядерной бомбы
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
В Пентагоне объяснили, что на самом деле означает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны