Японские компании закрывают производство из-за рекордной волной COVID-19

Японские компании временно закрывают офисы или приостанавливают производство, поскольку они борются с рекордной волной COVID-19. Ранее страна справлялась с пандемией лучше, чем многие другие государства.

Автопроизводители Toyota Motor Corp и Daihatsu Motor Co на прошлой неделе приостановили смену производственных линий из-за заражения сотрудников.

KFC Holdings Japan Ltd пришлось закрыть несколько ресторанов быстрого питания и переместить персонал, чтобы заполнить пробелы. Japan Post Holdings Co временно закрыла более 200 почтовых центров.

Железнодорожный оператор Kyushu Railway Co приостановил движение 120 поездов на юге Японии на прошлой неделе, когда 53 члена экипажа дали положительный результат или имели тесные контакты с заболевшими.

Компания Mitsui OSK Lines Ltd отменила четыре паромных переправы в западной Японии, а автобусный оператор OdakyuBus Co Ltd сократил десятки маршрутов вокруг Токио.

Финансовый директор Subaru Corp Кацуюки Мизума рассказал журналистам, что сотрудникам компании запрещено разговаривать на работе. Они также должны обедать в разное время.

Органы здравоохранения советуют, чтобы те, у кого положительный результат теста, находились в карантине в течение 10 дней, а их близкие контакты должны были изолироваться не менее чем на пять дней.

Йошиаки Кацуда, эксперт по гигиене труда в Кансайском университете социального обеспечения, сказал, что крупные компании могут нанимать временных работников, чтобы заменить тех, кто вынужден брать отпуск, но они по-прежнему уязвимы для проблем с цепочкой поставок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю в Японии было зарегистрировано более 1,4 миллиона новых случаев заражения COVID-19.