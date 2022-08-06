Киев конфисковал российские активы на 765 млн долларов

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев уже изъял в принудительном порядке российских активов на 765 млн долларов.

«Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен. Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать»,- заявил Зеленский.

При этом он добавил, что российские активы на Украине в целом имеют свыше 36 тысяч позиций, которые также будут подлежать изъятию.

Как сообщал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство начало действовать с указами президента страны о конфискации активов РФ и ее граждан.

Всего в поле зрения Кабмина 903 объекта: 79 позиций по корпоративным правам и 824 имущественные.

Напомним, что указом президента Путина от 5 августа Россия заморозила финансовые и энергетические активы компаний в которых есть доли управления недружественных стран.