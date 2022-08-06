Киев конфисковал российские активы на 765 млн долларов
Президент Украины Зеленский заявил, что Киев уже изъял в принудительном порядке российских активов на 765 млн долларов.
«Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен. Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать»,- заявил Зеленский.
При этом он добавил, что российские активы на Украине в целом имеют свыше 36 тысяч позиций, которые также будут подлежать изъятию.
Как сообщал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство начало действовать с указами президента страны о конфискации активов РФ и ее граждан.
Всего в поле зрения Кабмина 903 объекта: 79 позиций по корпоративным правам и 824 имущественные.
Напомним, что указом президента Путина от 5 августа Россия заморозила финансовые и энергетические активы компаний в которых есть доли управления недружественных стран.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Российское телевидение рассказало, что Северная Корея предлагает РФ 100 000 добровольцев для отправки на Украину
Ведущий ток-шоу Игорь Коротченко в эфире Первого канала рассказал, что 100 000 северокорейских добровольцев готовы принять участие в российско-украинском конфликте на стороне РФ.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол
На Запорожской АЭС частично остановлен один из энергоблоков
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
УЕФА оштрафовал турецкий «Фенербахче» на 50 тыс. евро за кричалку болельщиков о Путине
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны