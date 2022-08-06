Глава украинского офиса Amnesty International Покальчук уволилась после отчета с обвинениями в адрес ВСУ

Оксана Покальчук, директор украинского офиса общественной организации Amnesty International (AI), объявила в пятницу, что уходит с работы после того, как главный офис опубликовал отчет с критикой украинской армии, пишет "Интерфакс-Украина".

В своем заявлении она объяснила, что ее усилия и работа "разбились о стену бюрократии", и выразила сожаление о том, что отчет AI стал инструментом российской пропаганды.

Напомним, в четверг, 4 августа на сайте международной неправительственной организации Amnesty International был опубликован отчет, обвиняющий украинскую армию в нарушении закона о вооруженных конфликтах и ​​создании угрозы для мирного населения.



Тогда глава украинского отделения Amnesty International указала, что национальный офис и его доводы не были услышаны и включены в публикацию. При этом она не скрывала своего разочарования.

В пятницу, 5 августа, Оксана Покальчук сообщила, что после скандального сообщения увольняется с "любимой работы, которой посвятила 7 лет своей жизни".

"Дело не в английском языке, а в том, что если ты не живешь в стране, которая была захвачена и растерзана, ты уж точно не поймешь, что значит осудить армию защитников. И нет ни на одном языке слов, которые могли бы передать это тем, кто не испытал этой боли", — подчеркнула она.

Она призналась, что в день публикации доклада, у нее была наивная надежда, что она сможет все "исправить".

"Мы проведем до 200 встреч и объясним, дойдем (до них), передадим свое мнение. И этот текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я понял, что до этого не дойдет», — написал Покальчук.