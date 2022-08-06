В Хорватии в аварии польского автобуса погибло 11 иностранных туристов

МВД Хорватии сообщило, что в субботу утром 11 человек погибли и несколько получили ранения в результате аварии польского автобуса, который съехал с дороги на севере Хорватии.

По предварительной информации, 11 человек погибли и несколько получили ранения, когда автобус с польской регистрацией съехал с дороги», — сообщается в Твиттере МВД, не уточнив национальность пассажиров этого автобуса, направлявшегося в Загреб.

Ранее представитель полиции Матко Мурич сообщил AFP, что это были иностранные граждане.

«Автобус сбился с курса и съехал в кювет вдоль шоссе», — сказал он, добавив, что «несколько десятков пассажиров получили ранения». Авария произошла на шоссе примерно в 60 км к северу от Загреба, когда автобус направлялся в сторону хорватской столицы.