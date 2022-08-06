ВКС России ликвидировали свыше 80 бойцов «Иностранного легиона» ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении боле восьмидесяти военнослужащих «Иностранного легиона» ВСУ в Выводово.

В субботу, 6 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил об нейтрализации российскими военными воздушно-космических сил группы боевиков «Иностранного легиона» ВСУ в Днепропетровской области.

Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара ВКС РФ по опорному пункту украинского «Иностранного легиона» в селе Выводово были уничтожены не менее восьмидесяти единиц личного состава наёмников ВСУ, а также одиннадцать единиц вражеской техники.