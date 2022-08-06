В судебном споре Джонни Деппа и Эмбер Херд появились новые обстоятельства, которые могут все изменить

Разоблачения проливают новый свет на дело, и Депп становится все меньше похожим на героя, каким его видели многие поклонники.

После оглашения вердикта по делу о клевете Джонни Деппа и Эмбер Херд точка в споре не поставлена. Сложный случай, связанный с предполагаемым домашним насилием, зависимостью и проблемами с психическим здоровьем, перерос в ожесточенную кампанию против Эмбер Херд в социальных сетях.

Сразу после приговора казалось, что многие знаменитости приветствовали победу Деппа. Однако теперь, когда раскрыты подробности брака звезд, некоторые знаменитые сторонники Деппа меняют свою позицию.

Юридические документы, полученные адвокатом Андреа Беркхарт, показывают тексты между актером «Пиратов Карибского моря» и певцом Мэрилином Мэнсоном, в которых они выражают сочувствие по поводу их схожих обвинений в домашнем насилии друг с другом.

Есть также записи о том, что юридическая команда Деппа пыталась представить Херд в качестве «экзотической танцовщицы». Разоблачения проливают новый свет на дело, и они не делают Деппа похожим на героя, каким его провозглашают некоторые из поклонников. Возможно, поэтому некоторые звезды пытались незаметно отписаться от соцстраниц Деппа.

Один из сторонников Херд отметил, что целый ряд знаменитостей, которым понравился пост Деппа о победе в Instagram, внезапно пропал. «Знаменитости удаляют свои лайки с праздничного поста Джонни Деппа в Instagram lmao», — написали они в Twitter.

Чем больше деталей в деле, тем оно становится сложнее. Но оно будет продвигаться дальше, так как обе стороны подали апелляцию. Фанаты Херд и Деппа, вероятно, не изменят своего мнения, но похоже, что свежие разоблачения побудили нескольких голливудских знаменитостей незаметно отказаться от своей поддержки Джонни.