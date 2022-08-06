Сергей Лавров: Армения не предоставила России конкретных предложений по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе

Глава российской дипломатии заявил о том, что на фоне эскалации конфликта Армения не предоставила России конкретных предложений по миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

В ходе проводимой пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видел конкретных предложений Армении по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе. 

"Ма не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте миротворческой операции в Нагорном Карабахе, я не могу сейчас гадать" - заявил Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что любая из сторон, принимавшая участие в трёхсторонних договорённостях имеет право предлагать дополнительные инициативы.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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