Диетолог Лиза Янг объяснила, как ужинать вне дома и не набирать вес

Многие люди предпочитают ужинать в ресторане, чтобы не готовить дома, наслаждаться приятной обстановкой и общением с друзьями.

Но такие ужины могут стать настоящей проблемой для людей, которые пытаются похудеть. Однако борьба с лишним весом не означает запрета на ужины в ресторанах. Просто нужно соблюдать несколько простых правил.

Диетолог Лиза Янг рекомендует обращать внимание на размеры порций. Иногда в заведениях общепита предлагают большие порции. В таком случае их лучше разделить и заказать дополнительный салат из овощей.

Ужин в ресторане часто сопровождается хорошим вином или другими алкогольными напитками. С ними тоже нужно соблюдать осторожность, чтобы не навредить своему похудению.

Пить лучше во время еды, выбирая спиртное с минимальной калорийностью и содержанием сахара. От сладких соков и газировок лучше отказаться.

Очень плохая привычка – ограничивать пищу в течение дня, зная, что предстоит вкусный ужин в ресторане. Приходить в такие заведения голодным нежелательно.

Если перекусить за час-два до выхода из дома, существенно снизится риск переедания. К тому же частый пропуск приема пищи может спровоцировать ожирение.

Начинать ужин лучше не с хлебной корзины, а с супа или салата. Это здоровая еда, которая прекрасно насыщает и помогает дольше чувствовать сытость.