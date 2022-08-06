Риттер предрёк трагический конец для Зеленского
Американский разведчик Скотт Риттер заявил о близости конца политической карьеры президента Украины Владмира Зеленского.
В субботу, 6 августа 2022 года, отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в своём пресс-релизе заявил о том, что в ближайшее время глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден либо сбежать из Украины, либо погибнуть от рук украинцев, которые потеряли доверие к действующему президенту страны.
Риттер также подчеркнул, что ответственность за смерти нескольких десятков тысяч погибших жителей Украины лежит на Зеленском, который уже начал терять поддержку своих западных покровителей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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