Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев сообщил, что ООН по прежнему блокирует контроль МАГАТЭ над Запорожской АЭС в Энергодаре.

В субботу, 6 августа 2022 года, глава Центра управления национальной обороной РФ Михаил Мизинцев в ходе брифинга российского оборонного ведомства заявил, что Организация Объединённых Наций препятствует Международному агентству по атомной энергии наладить контроль над Запорожской АЭС.

Помимо прочего Мизинцев подчеркнул, что провокации киевского режима на территории Запорожской атомной электростанции представляют собой реальную угрозу для радиационной безопасности не только Украины, но и для всей Европы.