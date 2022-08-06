Минобороны Турции анонсировало выход четырёх судов с зерном из портов Украины

Минобороны Турции заявило, что 7 августа из украинских портов отправятся четыре сухогруза с зерном.

В субботу, 6 августа 2022 года, пресс-служба Министерства национальной обороны Турции сообщила, что 7 августа очередные сухогрузные судна с украинским зерном выйдут из портов Украины.

Сотрудники пресс-центра турецкого оборонного ведомства уточнили, что один сухогруз выйдет из порта Одессы, три судна с зерновыми культурами отправятся на экспорт из порта Черноморска.