Минобороны Турции анонсировало выход четырёх судов с зерном из портов Украины
Минобороны Турции заявило, что 7 августа из украинских портов отправятся четыре сухогруза с зерном.
В субботу, 6 августа 2022 года, пресс-служба Министерства национальной обороны Турции сообщила, что 7 августа очередные сухогрузные судна с украинским зерном выйдут из портов Украины.
Сотрудники пресс-центра турецкого оборонного ведомства уточнили, что один сухогруз выйдет из порта Одессы, три судна с зерновыми культурами отправятся на экспорт из порта Черноморска.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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