Известно, как выглядит квартира Высоцкого сейчас

Улица Малая Грузинская, дом 28. Здесь, в квартире №30, на восьмом этаже, в кирпичной 14-этажке, Владимир Высоцкий жил с 1975 года до самой смерти в 1980 году.

Дом этот кооперативный, от Союза художников-графиков Москвы, то есть простые люди в нём практически не жили. Высоцкому квартира досталась по квоте от государства.

8-й этаж кирпичной 14-этажки, индивидуальная планировка, 3 комнаты, 115 кв. метров. Да ещё и метро рядом! Живи и радуйся!

Но радость была не абсолютной. Как я уже говорила, дом напротив католического собора, а окна квартиры Высоцкого выходят на собор.

Так вот. Это сейчас собор поражает своей красотой, а в то время это были практически руины храма.

То есть высоцкий в последние годы жизни видел из собственного окна разрушенную церковь. Разве могло это радовать?

Вот кадр из фильма Э. Рязанова "Четыре встречи с Высоцким"

Мать Высоцкого Нина Максимовна рассказывала, что сыну не нравился этот вид, и что он несколько раз переставлял мебель, отодвигая подальше от окна и свой рабочий стол и кровать.

Если найти в сети фото, то они только подтверждают её слова.

Стол Высоцкого стоял "лицом к стене" и "спиной к окну".

Собор отреставрировали только в 1998 году.

То есть Нина Максимовна, которая после смерти сына поселилась в его квартире, последние 5 лет уже могла любоваться видом из окна.

Кстати, она запрещала что-либо менять в квартире. И до самой её смерти в 2003 году там даже ремонт не делали. Всё оставалось таким, каким было ПРИ НЁМ.

А как же было при нём? Вот одна из фотографий. Тот же диван, тот же стол, та же лампа.

Существует ещё музейный макет интерьера квартиры Высоцкого, созданный по фотографиям.

После смерти матери Высоцкого квартира на Малой Грузинской перешла в собственность его сыну Никите Высоцкому, который основал Государственный культурный Центр-музей «Дом Высоцкого на Таганке», а мебель и вещи отца вывез туда.

Там можно во всех деталях изучить Кабинет Владимира Высоцкого,который представляет собой небольшую комнату с самодельными книжными полками, шкафом, старинным столом красного дерева, стулом, двумя креслами и кроватью-тахтой.

То есть Никита Высоцкий практически воссоздал в музее мемориальный кабинет отца, где и пребывают на сегодняшний момент в сохранности все личные вещи из квартиры № 30 на Малой Грузинской, 28

Сама же квартира какое-то время пустовала, а потом после ремонта сдавалась в аренду. Говорят, аренда была высокой. Чуть ли не 125 тысяч в месяц. Хотя к тому времени в квартире кроме стен и вида из окна не было ничего, что напоминало бы о поэте.

Ну, а сейчас ходят слухи, что Никита Высоцкий живет в этой квартире сам с женой и детьми. Почему бы и нет?

Тем более, что вид из окна теперь просто шикарный. Наверное, примерно такой.