Белый дом готов к экстраординарным мерам, чтобы освободить Бриттни Грайнер

Звезда американского баскетбола главный претендент на обмен заключенными между США и Россией.

США готовы пойти на «экстраординарные меры» для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее аналитики отметили, что после осуждения американской баскетболистки шансы того, что США пойдет на уступки России стали более высоки.

Напомним обмен заключенными уже обсуждался на уровне министров иностранных дел двух государств.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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