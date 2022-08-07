Новий гиперкар Mercedes-AMG One может превзойти скоростной рекорд Нюрбургринга

Mercedes-AMG One мощностью 1049 л.с. способен превзойти скоростной рекорд, установленный ранее на гоночной трассе в немецком городе Нюрбургринге.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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