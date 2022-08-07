Новий гиперкар Mercedes-AMG One может превзойти скоростной рекорд Нюрбургринга

Владимир Высоцкий: факты, о которых никто не знал

Владимир Высоцкий один из самых выдающихся гениальных и талантливых певцов своей эпохи. Его песни пробирали до глубины души а стихи доводили до слез. Каким был Владимир Высоцкий на самом деле?

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