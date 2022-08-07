ВСУ ночью вновь атаковали Запорожскую АЭС, предупреждение МАГАТЭ пока не сбылось

Глава МАГАТЭ предупредил в субботу о возможной ядерной катастрофе на Запорожской АЭС.

В ночь на воскресенье ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС, причем целью был склад хранения ядерных отходов.

По данным Минобороны России атака на АЭС была проведена из РСЗО «Ураган». Осколочный элемент сработал в зоне «сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки», сообщили в ведомстве.

Сообщается, что от взрыва пострадали технические постройки рядом с хранилищем от которого до реактора около 400 метров.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что «любая военная мощь, направленная на объект или исходящая от него, будет игрой с огнем с потенциально катастрофическими последствиями».