ВСУ ночью вновь атаковали Запорожскую АЭС, предупреждение МАГАТЭ пока не сбылось
Глава МАГАТЭ предупредил в субботу о возможной ядерной катастрофе на Запорожской АЭС.
В ночь на воскресенье ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС, причем целью был склад хранения ядерных отходов.
По данным Минобороны России атака на АЭС была проведена из РСЗО «Ураган». Осколочный элемент сработал в зоне «сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки», сообщили в ведомстве.
Сообщается, что от взрыва пострадали технические постройки рядом с хранилищем от которого до реактора около 400 метров.
Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что «любая военная мощь, направленная на объект или исходящая от него, будет игрой с огнем с потенциально катастрофическими последствиями».
Опубликовано: Тарас Медведев
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