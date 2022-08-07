ВСУ нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС

ВГА Энергодара заявила, что украинская сторона в очередной раз атаковала Запорожскую АЭС, повредив хранилища отработавшего ядерного топлива.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, представители военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что украинские военные нанесли очередной удар из реактивной системы залпового огня «Ураган» по территории Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что выпущенная бойцами ВСУ ракета упала в районе хранилища отработавшего ядерного топлива, который находится в 400 метрах от энергоблока. Помимо этого сообщается о повреждениях административных построек близ хранилища ядерных отходов ЗАЭС.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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