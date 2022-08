На аукцион выставлено гневное письмо Джона Леннона, адресованное Полу Маккартни

Лот оценен в 30 000 долларов. Среди прочего, Джон в своем послании возмущается отказом Маккартни от партнерства с женой Леннона Йоко Оно.

Свидетельство одного из самых печально известных музыкальных распрей выставлено ​​на продажу на аукционе Gotta Have Rock And Roll. Речь идет о копии письма Джона Леннона в адрес Пола Маккартни.

Лот оценен в 30 000 долларов, сообщает Stereogum.

Леннон и Маккартни обменялись множеством колкостей в пост-битловские годы - как в своей музыке, так и в прессе.

В частности, трек Маккартни Ram «Too Many People» спровоцировал злобную «How Do You Sleep» Леннона (в которой был добавлен Джордж Харрисон на гитаре). Это побудило Маккартни пожаловаться на песню в Melody Maker и заявить, что музыка Леннона, предшествовавшая Imagine, была «слишком политизирована».

«Итак, вы думаете, что «Imagine» не является политическим, это «здесь рабочий класс» с сахаром для таких консерваторов, как вы! Вы явно не вчитались в слова. Представить! Вы восприняли «How Do You Sleep» так буквально», — написал в своем ответе возмущенный Леннон.

Но особая ярость Джона связана с отказом Маккартни от партнерства Леннона с женой Йоко Оно. «Хочешь поместить свое фото на этикетку, как крутые Джон и Йоко, а? (Разве тебе не стыдно!)», — написал он.

Хотя группа Битлз распалась полвека назад, интерес к ее творчеству и взаимоотношениям музыкантов не ослабевает. Ожидается, что и новый связанный с историей коллектива раритет будет продан намного выше заявленной цены.