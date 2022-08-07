ВКС России уничтожили 130 бойцов 72-й механизированной бригады ВСУ
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о ликвидации российскими солдатами до 130 украинских бойцов в Артёмовске.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходу утреннего брифинга сообщил, что российские военнослужащие нейтрализовали группу солдат из 72-ой отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев.
Конашенков отметил, что в результате высокоточного удара российских воздушно-космических сил по пункту базирования украинских служащих 72-й бригады ВСУ в Артёмовске были уничтожении около ста тридцати единиц личного состава и восемь единиц военной техники противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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