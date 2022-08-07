ВКС России ликвидировали более ста бойцов 3-й бригады Нацгвардии Украины в Харькове
Министерство обороны РФ заявило о уничтожении не менее ста служащих 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в Харькове.
7 августа генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков во время брифинга российского оборонного ведомства заявил об успешной ликвидации свыше ста бойцов 3-й бригады оперативного назначения имени Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.
Конашенков уточнил, что воздушно-космические силы РФ нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации солдат 3-й бригады Нацгвардии Украины, который располагался на территории теплоэлектроцентрали и Карповского сада в городе Харькове, что позволило нейтрализовать более 100 единиц личного состава противника и избежать жертв среди мирного населения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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