Минобороны России обвинило Украину в отправке на фронт граждан, не завершивших курс военной подготовки.

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков 7 августа в своем брифинге сообщил о том, что киевские власти отправляют на фронт людей, не завершивших подготовку.

По его словам, такое решение режим Зеленского принял из-за нехватки живой силы и больших потерь.

Также Конашенков сообщил о том, что российские ВКС ударили по пункту размещения 72-й украинской бригады в Артемовске.

В Харькове, утверждает представитель Минобороны, российские удары уничтожили 100 украинских военнослужащих.

По словам генерала Коношенкова, российские войска нанесли удар по 95-й украинской бригаде в Дзержинске на территории ДНР.