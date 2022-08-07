Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Министерство обороны России уведомляет, что российские военные уничтожили склад боеприпасов армии Украины в Николаевской области. Уничтоженный арсенал включал в себя 45 тысяч тонн боеприпасов НАТО.
Днём 7 августа Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что за минувшие сутки российские военные поразили склад с боеприпасами вооружённых сил Украины в городе Вознесенск Николаевской области. Известно, что на уничтоженном складе находилось 45 тысяч тонн боеприпасов Североатлантического альянса.
Примечательно, что все 45 тысяч тонн натовских снарядов были доставлены на территорию Украины недавно и ещё не были задействованы в бою.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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