Министерство обороны России сообщило об успешной ликвидации более ста украинских солдат в результате удара по Харькову.

Новый брифинг Министерства обороны России повествует о том, что российские войска нанесли удар по ТЭЦ-3 на территории Харькова, где временно располагалась третья бригада нацгвардии Украины. Также часть третьей бригады национальной гвардии Украины располагалась в Карповском саду, куда тоже был нанесён удар армии РФ.

В результате прицельных ударов по точкам временного размещения солдат украинской нацгвардии в Харькове и его окрестностях российские военные уничтожили более ста солдат ВСУ, уведомляет Министерство обороны России.