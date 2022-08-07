Войска России уничтожили более ста бойцов ВСУ на ТЭЦ-3 в Харькове

Министерство обороны России сообщило об успешной ликвидации более ста украинских солдат в результате удара по Харькову.

Новый брифинг Министерства обороны России повествует о том, что российские войска нанесли удар по ТЭЦ-3 на территории Харькова, где временно располагалась третья бригада нацгвардии Украины. Также часть третьей бригады национальной гвардии Украины располагалась в Карповском саду, куда тоже был нанесён удар армии РФ.

В результате прицельных ударов по точкам временного размещения солдат украинской нацгвардии в Харькове и его окрестностях российские военные уничтожили более ста солдат ВСУ, уведомляет Министерство обороны России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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