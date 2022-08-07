ВСУ отправляют на передовую мобилизованных граждан и раненных украинских солдат

Минобороны РФ сообщило, что правительство Украины отправляет на передовую мобилизованных граждан и раненых солдат ВСУ.

7 августа генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России сообщил о новом способе киевского режима восполнения некомплекта ВСУ на Донбассе.

Конашенков заявил, что власти Украины приняли решение об отправке ранее мобилизованных граждан и военнослужащих, которые не прошли полный курс лечения и реабилитации, для участия в боевых действиях в рамках СВО, чтобы восполнить потери ВСУ.