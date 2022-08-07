ВСУ отправляют на передовую мобилизованных граждан и раненных украинских солдат
Минобороны РФ сообщило, что правительство Украины отправляет на передовую мобилизованных граждан и раненых солдат ВСУ.
7 августа генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России сообщил о новом способе киевского режима восполнения некомплекта ВСУ на Донбассе.
Конашенков заявил, что власти Украины приняли решение об отправке ранее мобилизованных граждан и военнослужащих, которые не прошли полный курс лечения и реабилитации, для участия в боевых действиях в рамках СВО, чтобы восполнить потери ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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