ВС России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО в Николаевской области
Генерал-лейтенант РФ сообщил о ликвидации украинского арсенала с 45 тоннами боеприпасов НАТО в районе Вознесенска.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в официальном-пресс релизе сообщил о ликвидации арсенала Вооружённых сил Украины в Николаевской области.
Конашенков отметил, что в результате удара российских военных из высокоточного оружия в районе Вознесенска был уничтожен слад с 45 тоннами боеприпасов, которые были поставлены Североатлантическим альянсом на Украину для нужд ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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