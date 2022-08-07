ВС России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО в Николаевской области

Генерал-лейтенант РФ сообщил о ликвидации украинского арсенала с 45 тоннами боеприпасов НАТО в районе Вознесенска.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в официальном-пресс релизе сообщил о ликвидации арсенала Вооружённых сил Украины в Николаевской области.

Конашенков отметил, что в результате удара российских военных из высокоточного оружия в районе Вознесенска был уничтожен слад с 45 тоннами боеприпасов, которые были поставлены Североатлантическим альянсом на Украину для нужд ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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