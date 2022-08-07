«Не советский» Китай: почему Иосиф Сталин не позвонил Мао Цзэдуну войти в состав СССР

В начале 1950-х годов Советский Союз доказал свое могущество всему миру: он быстро восстановился после Второй Мировой войны, активно выполнял все поставленные планы и поддерживал все республики в составе.

Многие социалистические страны просто мечтали примкнуть к столь высокоразвитой стране. Конечно, развитость и достижение целей дорого стоили буквально всем республикам СССР (репрессии, кража технологий Запада и многие другие «шпионские интриги»), однако практические неограниченные возможности Советского Союза все же стоит воспринимать как факт.

Планы войти в состав Советского Союза какое-то время имел Китай. В 1949 году Мао Цзэдун прибыл в Москву для поздравления Иосифа Сталина с днем рождения, а заодно и попросил включить Китай, как одно из социалистических государств, в состав СССР.

Предпосылки для этого действительно были. Во-первых, Китай рассматривался большевиками, как одно из самых перспективных государств-очагов мировой революции. Во-вторых, члены коммунистической партии имели большое влияние в Китае, а советские патриоты назывались в стране «младшими братьями». Ну и наконец, сам СССР поддерживал борьбу китайских коммунистов в стране.

Кроме всего прочего, Китай видел наглядные примеры присоединения к СССР «по просьбе». Так, в 1930-х годах к составу примкнули Прибалтийские государства. Мао Цзэдун полагал, что у Иосифа Сталина нет причин отказывать в повторении данной процедуры с Китаем.

Однако Сталин был категорические против присоединения Китая к СССР и причин на это было сразу несколько. К началу 1950-х годов уже началась Холодная война, а СССР буквально зависел от создания атомной бомбы, параллельно продолжая восстанавливать поврежденные регионы в ходе Второй мировой войны. Присоединение Китая — выделение дополнительных средств и специалистов, а свободных ресурсов у СССР просто не было.

Присоединение Китая к СССР могло быстро привести к Третьей мировой войне, так как Запад прямо заявлял, что не допустит появление «красной страны» с населением более 1 миллиарда человек. Сталин действительно опасался атомной бомбардировки на стратегические объекты и столицы республик, особенно неокрепшие после нацистской оккупации.

Не стоит упускать из внимание и противоречия в присоединении Китая, даже гипотетическом. Многие социалистические страны буквально стояли в очереди, но так никогда и не попали в состав СССР (например, Болгария). Если бы Сталин позволил Китаю присоединиться, то и остальных «нужно было бы брать», так как причин для отказа формально не оставалось. Возвращаясь к первому пункту — это деньги.

В заключение стоит отметить, что учитывая разницу населения и влияние на азиатский регион, которое имеет Китая, то была высока вероятность «переворота карты». То есть, получилось бы, что Китай присоединил СССР, а не СССР позволил Китаю войти в состав.