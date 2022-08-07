Итоги войны: почему Финляндия не вошла в состав Советского союза

Историки сходятся во мнении, что в 1930-х годах Иосиф Сталин действительно планировал сделать Финляндию социалистической республикой в составе СССР, однако после Советско-финской войны планы были разрушены.

Официальная версия начала «Зимней войны» — защита и безопасность Ленинграда. При этом неофициальная была вполне очевидна, Сталин действительно хотел присоединить Финляндию к составу Советского союза. В 1939 году специально для этих целей было создано квази-государство Финляндская Демократическая Республика (ФДР) во главе с коминтерновцем Отто Куусиненом.

Важно и то, что Отто Куусинен был этническим финном, что должно было сподвигнуть народ присоединяться и объединяться под его началом. Однако этого не произошло, а ФДР, как говориться, «не взлетела». Так как правительство Отто Куусинена не имело успеха, насильное присоединение к коммунистам не было бы поддержано массами. Фактически, на основе одного провала начался другой — Советско-зимняя война, в которой красная армия потеряла значительно больше убитыми и ранеными, чем маленькая Финляндия.

Правда, официальная версия говорит о другом — после «Зимней войны» произошла фактическая аннексия Финляндии, а присоединение к СССР не было приоритетным вопросам, так как это требовало выделение средств на восстановление. Кстати, после окончания Второй Мировой войны Финляндия была по сути и не против присоединиться к СССР, однако этому помешали «партнеры» антигитлеровской коалиции.

Великобритания и США посчитали, что так как Финляндия была отдана Гитлеру, то должна получить фактическую независимость, что и произошло в 1944 году. У Сталина к этому времени не было ни сил, ни возможностей, ни денег, чтобы оспорить такое решение, да и фактически в этом не было необходимости, так как Финляндия уже не представляла угрозу.