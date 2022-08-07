Зимой на летней резине: как советские водители избегали аварий при отсутствии зимней экипировки автомобилей

Несмотря на практически полное отсутствие зимней экипировки автомобилей, советские водители каким-то чудесным образом умудрялись избегать аварий. По крайней мере, их было значительно меньше, чем сегодня.

Сегодня в России существуют специальные требования для автовладельцев, которые заставляют использовать резину под сезон, однако фактов ДТП в зимний период значительно больше, чем в СССР. На самом деле, закономерность объясняется довольно просто, но обо всем по порядку.

Первая зимняя резина в СССР появилась в 1980-х годах и в народе ее быстро обозвали «Снежинка». Выпускал эти шины Уральский шинный завод с огромной стоимостью — позволить себе зимнюю резину могли единицы, остальные использовали универсальные шины.

В свою очередь низкая аварийность в СССР даже в зимний период на летней резине довольно легко объясняется совокупностью факторов. Так, сегодня почти в каждой семье есть автомобиль (а иногда и по два-три), а ситуация с пробками на дорогах — обычное явление.

В Советском союзе такой проблемы не существовало: потом был меньше за счет меньшего количества автомобилей, водители без труда соблюдали дистанцию и могли спокойно добраться от пункта «А» в пункт «Б» без нарушений скоростных режимов. Да и сами автомобили в СССР не располагали к чрезмерно быстрой езде, даже разогнаться до 100 км/ч было скорее дискомфортно, чем круто.

Водители бережно относились к автомобилям, просто потому что они стояли дорого, на них были очереди и не каждый мог себе позволить даже подержанный «Москвич». Отсюда и не было желания гонять по дорогам и «убивать» машину.

Наконец не следует забывать и об очень высоком уровне подготовки советских водителей. Объем их знаний был значительно выше, чем у коллег не из социалистических стран, так как того требовали жесткие правила. Нормативы также были жесткими, да и коррупции в СССР практически не было, сдавать их нужно было всем.