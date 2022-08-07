Загадки психоанализа: тайна дочери Зигмунда Фрейда

Зигмунд Фрейд писал, что является счастливым мужем и отцом. Биографы приходят к выводу, что во многих отношениях это действительно правда, однако есть скрытая история, которую не стремятся изучать.

Фрейд ни разу не давал советов родителям исходя из собственных теорий, только из практики. Однако мало кто знал, как сам он справился с комплексами Эдипа и Электры у своих детей. Вопрос наиболее интересен на примере дочери Анны, которая родилась в 1895 году.

В период Первой Мировой войны Анна решила, что хочет стать психоаналитиком и должна пройти дидактический анализ. При этом Зигмунд Фрейд не позволил дочери обращаться к своим коллегам, чтобы те не узнали ничего о его семье (по крайней мере, слишком много). При этом брат Фрейда умер при загадочных обстоятельствах, а племянница и двоюродный брат покончили собой.

Зигмунд Фрейд сам решил проводить сеансы со своей дочерью, однако сохранял это в тайне даже от ее матери. При этом осенью 1918 году у него было действительно мало пациентов, поэтому он без проблем мог заняться Анной. Если говорить в целом о процедуре психоанализа, то родитель, выступающий в роли психоаналитика собственного ребенка — практически беспрецедентный случай.

Биографы пытались выяснить основы этих сеансов и логично допускали, что они проходили «не так, как обычно». Однако документы засекречены в Библиотеке Конгресса США, да и вообще засекречено все, что касается этого вопросам — отношения Зигмунда Фрейда с дочерью Анной.

Примечательно и другое: Анна — не единственный ребенок, которого Зигмунд Фрейд подвергал психоанализу. Так, он провел сеансы с сыном Оливером, у которого развился невроз навязчивых состояний. Зигмунд Фрейд писал, что ему чрезвычайно сложно быть объективным, особенно с детьми. Кроме всего прочего, в период, когда Фрейд проводил сеансы с Анной, умерла его другая дочь — София (в 1920 году).

Главной тайной, которую раскрыли биографы является то, что Анна имела гомосексуальные наклонности, то есть была лесбиянкой. Однако знал ли об этом Зигмунд Фрейд остается большой загадкой. В конце 1920-х годов Анна была признанным детским психологом, однако Зигмунд Фрейд до конца жизни чувствовал вину перед Анной по необъяснимым причинам.